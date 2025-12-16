Что нужно есть для крепких костей

Кальций в неожиданных местах: от сыра до халвы — что есть для крепких костей
Долгое время автор канала «Академия вкуса» считала творог лучшим другом для костей. Позже она узнала, что заменить его могут вполне себе обычные продукты, которые многие любят.
Например, в 100 граммах пармезана содержится примерно 1300 мг кальция. Небольшой кусочек, грамм 40-50, и суточная норма почти выполнена. Добавляйте его в пасту или салаты, но помните, что он довольно калорийный.
А вот брынза — на втором месте (примерно 630 мг кальция на 100 г). Она бывает разная: из овечьего, коровьего молока. Если кажется слишком соленой, просто замочите ее в холодной воде минут на 15.
А как насчет рыбы? Сардины в масле содержат 380 мг кальция. Лучше выбирать те, что с мягкими косточками, ведь именно в них вся польза.
Если захотелось десертика, то тут вам на помощь придет молочный шоколад. Он содержит примерно 240 мг кальция на 100 г. А это в два раза больше, чем в твороге. Также в халве из кунжута содержится около 465 мг кальция на 100 граммов. Для поддержания нормы будет достаточно одного кусочка к чаю.
Не забывайте, что для усвоения кальция организму нужна помощь в виде витамина D и белка. Еще одно полезное дополнение — постоянное движение, которое помогает держать организм в тонусе.