Врач-терапевт предупредил о скрытых рисках употребления свинины

Этот вид мяса может представлять серьёзную угрозу из-за биологических особенностей животных. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru перечислил основные риски для здоровья, связанные с регулярным употреблением свинины.

Специалист объяснил, что свиньи часто становятся переносчиками заболеваний и паразитов из-за своего всеядного поведения.

«Они беспринципны в выборе продуктов и месте выгула, способны есть себе подобных», — отметил Кондрахин.

Это повышает риски заражения свиным гриппом и гельминтозами при недостаточной термической обработке мяса.

Терапевт указал на другие опасные свойства продукта. Так, некоторые исследования указывают на потенциально пагубное влияние свинины на геном человека. Также мясо может не усваиваться и провоцировать сильные аллергические реакции у некоторых людей. Более того, свинина портится быстрее других видов мяса, что часто превращает её в источник пищевых инфекций.