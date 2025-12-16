В чем опасность имитированной икры

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей напомнила, что небольшие новогодние порции имитированной икры не вызовут серьезных проблем со здоровьем, но и пользы этот продукт не принесет.

© Вести Подмосковья

«Настоящая икра содержит омега-полиненасыщенные жирные кислоты, витамины А и Е, а также другие жирорастворимые витамины. Это укрепление иммунитета и профилактика тромбообразования. Сложно сказать, какие бонусы несет в себе искусственный продукт. С помощью современных технологий можно изобрести любые икринки и покрасить ровно в тот цвет, который нужен. Точно узнать, что входит в состав, практически нереально», - отметила Королева.

По словам диетолога, всегда возникают сомнения, насколько организм человека готов к подобной пище и не спровоцирует ли она аутоиммунные реакции.