Нутрициолог предупредила о рисках употребления продуктов с плесенью

Нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина рассказала «Пятому каналу», почему заплесневелые продукты нельзя «спасать».

Она отметила, что плесень на выпечке — это типичные грибы с разветвленными нитями, мицелии которых быстро распространяются вглубь. Плесневые грибы выделяют микотоксины — токсичные соединения с канцерогенными свойствами. Они снижают иммунитет человека, вредят нервной системе, работе внутренних органов.

«Микотоксины, а самый "лучший" из них афлатоксин, <…> способствуют риску развития различных заболеваний, в том числе и онкологии», — предупредила эксперт.

Нагревание, поджаривание и любая другая термическая обработка не уничтожит грибы.

По словам собеседницы издания, даже если в упаковке пострадал лишь один огурец или помидор, их «собратья» тоже заражены. Структура овощей упрощает проникновение мицелия вглубь всего плода. В корнеплоды плесень проникает внутрь через микротрещины и сосудистые пучки.

Также спикер напомнила, что пленка на варенье, соке или компоте — это тоже плесень.

«Проблема в том, что мицелий прорастает во весь объем, хотя вы его не видите», — подчеркнула Желянина.

Она уточнила, что никакое кипячение и повторное уваривание ситуацию не исправит.

Нутрициолог добавила, что из-за употребления заплесневелых продуктов повышается риск повреждения клеток печени, нарушения ее детоксикации, раздражения ЖКТ и усиления воспалительных реакций.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли плесень и дрожжи в красной икре.