Пародонтолог объяснили, как стресс «съедает» зубы и десны

Длительный стресс может привести к таким заболеваниям десен, как гингивит и пародонтит. Об этом «Газете.Ru» рассказал стоматолог-пародонтолог сети научных стоматологий «Дантистофф» Дмитрий Шавров.

«Когда человек испытывает стресс, его организм вырабатывает гормон кортизол. Если стресс длится долго, этот гормон начинает вредить деснам сразу несколькими способами. Кортизол ослабляет защитные силы организма, из-за чего бактерии легче атакуют десны. Гормон стресса снижает выработку коллагена — белка, который обеспечивает прочность и эластичность десен. Из-за этого они легче повреждаются и дольше заживают. Кортизол усиливает воспаление. Он запускает производство особых веществ, которые заставляют ткани воспаляться сильнее и дольше. Поэтому у людей в постоянном стрессе часто обостряются проблемы с деснами. Наконец, кортизол сужает кровеносные сосуды. Из-за этого к деснам поступает меньше кислорода и питательных веществ, и они хуже сопротивляются инфекциям», — отметил Шавров.

По словам врача, длительный стресс часто приводит к таким заболеваниям десен, как гингивит и пародонтит, а также может быть следствием бруксизма.

«Десны становятся ярко-красными, опухают и болят, при чистке зубов или даже от легкого прикосновения они начинают кровоточить. Это типичные признаки гингивита, который часто обостряется на фоне стресса. В стрессовые периоды гигиена полости рта часто ухудшается, из-за чего во рту скапливаются бактерии, вызывающие воспаление и неприятный запах. Хронический стресс может ускорить развитие пародонтита, который приводит к опусканию десны и обнажению корней зубов. Стресс также заставляет многих людей скрипеть или сжимать зубы, особенно по ночам. Это состояние называется бруксизмом. Такое непроизвольное скрежетание создает сильное давление на зубы и десны, что может привести к их повреждению», — пояснил Шавров.

Чтобы не запустить здоровье зубов и десен, стоматолог рекомендовал даже в самые загруженные дни чистить зубы утром и вечером по 2 минуты.