Как сделать селедку под шубой полезной для сердца

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, как сделать селёдку под шубой полезной для сердца и сосудов.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что замена покупного соуса на домашний вариант или сметану, сделает этот новогодний салат гораздо легче.

По словам специалиста, свёкла стимулирует выработку окиси азота, способствуя снижению давления и уменьшению риска спазмов.

«Именно поэтому даже небольшая порция салата может поддерживать нормальный тонус сосудистой системы», — добавил Белоусов.

