Для кого полезен цикорий, а кому он противопоказан

Главный секрет популярности цикория кроется не в его кофейном вкусе, а в уникальном пребиотике - инулине. Это вещество называют "пищей" для микрофлоры кишечника, от состояния которой зависят наш иммунитет, обмен веществ и даже настроение. Но как еще цикорий влияет на здоровье? Можно ли его детям, беременным и тем, кто худеет? И как правильно его пить, чтобы получить максимум пользы и избежать вреда? Подробный гид по напитку, который пьют вместо кофе, но ценят за нечто большее.

Эксперты:

Дмитрий Семирядов, превентивный врач, диетолог;

Ольга Березкина, врач-невролог, к.м.н. "Московских центров МРТ";

Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник "Зубы за один день";

Михаил Кутушов, врач-токсиколог.

Цикорий: общие сведения

Цикорий - известное растение, его семена, корни, высушенные цветки и листья применяют в кулинарии и народной медицине. Он относится к семейству сложноцветных. Его сушат, обжаривают и измельчают для приготовления напитка. Во время обжарки содержащееся в цикории органическое вещество инулин карамелизуется, а напиток приобретает тёмно-коричневый цвет с ореховым сладковатым вкусом, напоминающим кофе.

"Корень не содержит кофеина, поэтому его предпочитают те, кто по каким-либо причинам отказывается от бодрящего напитка. А некоторые смешивают цикорий с кофе, чтобы сохранить вкус традиционного напитка и получить малую дозу кофеина", - рассказывает "РГ" превентивный врач, диетолог Дмитрий Семирядов.

Культура выращивания цикория восходит к глубокой древности. Уже в Древнем Египте и Риме листья цикория использовали в пищу как лекарственное растение. Обжаривать корни цикория и варить их как кофе начали в XVI веке.

Состав цикория: инулин и другие полезные вещества

Корень и листья цикория содержат много антиоксидантов, веществ, защищающих клетки от повреждения свободными радикалами.

Также в нем много:

инулина,

провитамина А,

витаминов группы В (В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В9),

аскорбиновой кислоты.

Кроме того в цикории содержатся минеральные вещества:

железо,

калий,

кальций,

магний,

марганец,

фосфор,

цинк.

Плюс цикорий содержит:

полисахариды,

гемицеллюлозу.

Полезные свойства цикория для здоровья человека

"Безусловно, инулин - главное полезное биологически активное вещество в составе цикория. Прежде всего, инулин - эталонный пребиотик, то есть пища для микробиоты кишечника", - говорит врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Когда микробиота в балансе, она способна:

обучать иммунные клетки защищать нас от вызовов извне;

обеспечивать бесперебойное пищеварение и усвоение жизненно важных веществ;

поддерживать здоровье и функции ключевых систем организма.

Кроме того, инулин обладает широким спектром положительных свойств:

восстанавливает перистальтику кишечника;

активизирует липидный обмен, помогая в борьбе с ожирением и "плохим" холестерином;

способствует нормализации уровня глюкозы в крови;

борется с инсулинорезистентностью и снижает риски развития диабета;

улучшает абсорбцию кальция;

снижает вероятность запоров;

обеспечивает детокс-эффект, как губка впитывая и выводя из организма токсины и соли тяжелых металлов.

Цикорий стимулирует обменные процессы, может ускорять регенерацию тканей.

Напиток из цикория оказывает положительное влияние на зубы. В отличие от кофе, он:

не окрашивает эмаль;

обладает антибактериальными свойствами;

содержит фтор.

"Для тех, кто следит за здоровьем своих зубов или провел процедуру отбеливания, напиток из цикория может стать хорошей альтернативой кофе. Продукты, содержащие сахар, повышают кислотность во рту, что негативно отражается на состоянии зубов. Растворимый цикорий содержит низкокалорийный инулин, который придает напитку сладость и снижает потребность в дополнительном использовании сахара", - поясняет основатель федеральной сети клиник "Зубы за один день" Залим Кудаев.

Употреблять цикорий также стоит:

при нарушениях сна;

мышечной гипотонии;

мигренях;

неврозах.

Напиток улучшает кровообращение и снижает артериальное давление.

Он усиливает аппетит и помогает нормализовать температуру тела при ОРВИ.

Препараты на основе цикория назначают в качестве:

антибактериальных;

желчегонных;

противовоспалительных средств.

Польза цикория для женщин

Женщинам цикорий:

помогает укреплять иммунную систему;

улучшает состояние кожи и волос;

может способствовать нормализации гормонального фона;

оказывает успокаивающее действие;

позволяет облегчить симптомы ПМС и менопаузы.

"Женщины ценят цикорий за то, что он дарит им чувство контроля над эмоциями. Он безопасно помогает снять уровень стресса даже в период беременности. Цикорий снижает уровень гормона грелина, отвечающего за чувство голода, что положительно может сказаться на фигуре", - поясняет Михаил Кутушов.

Польза цикория для мужчин

Мужчинам цикорий рекомендуется как средство:

для укрепления сердечно-сосудистой системы;

для улучшения кровообращения.

Это, в свою очередь, может оказать благоприятное воздействие на:

потенцию;

общее самочувствие.

Также цикорий может способствовать:

уменьшению стресса;

улучшению сна, что является важным для мужского здоровья.

Регулярное употребление этого напитка может улучшить мужскую силу благодаря опосредованному механизму воздействия: цикорий препятствует алиментарному ожирению, которое является одним из факторов развития эректильной дисфункции.

Польза цикория для пожилых

Для пожилых цикорий полезен благодаря антиоксидантам, которые помогают замедлить старение и укрепить иммунитет.

Он способен:

улучшить пищеварение;

снизить уровень холестерина;

поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, что актуально в пожилом возрасте.

Люди старшего поколения находят в цикории прекрасную альтернативу кофе и крепкому чаю:

цикорий не повышает артериальное давление и частоту сердечных сокращений;

не перевозбуждает нервную систему;

зато тонизирует и бодрит не хуже кофеина.

Вред цикория: кому противопоказан напиток

Возможный вред от употребления цикория:

не исключены аллергические реакции. В том числе - боль, отеки и покалывание во рту. Людям с аллергией на амброзию или пыльцу березы следует избегать употребления цикория, чтобы предотвратить потенциальные негативные побочные эффекты;

употребление цикория в больших количествах может вызвать расстройство желудка, вздутие живота или жидкий стул из-за содержания инулина;

людям с варикозным расширением вен следует употреблять цикорий с осторожностью - он может воздействовать на свертываемость крови.

Цикорий при различных заболеваниях

При диабете цикориевый напиток будет полезен, так как инулин помогает регулировать содержание глюкозы в крови.

При синдроме раздраженного кишечника. Инулин в цикории способствует улучшению пищеварения и может быть полезен для людей с синдромом раздраженного кишечника или другими пищеварительными расстройствами.

Следует ограничить употребление цикория при ряде воспалительных заболеваний ЖКТ: гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатите, холецистите, так как цикорий способствует активации выработки пищеварительных соков, способных вызвать дополнительное раздражение воспаленных тканей.

При болезнях печени. Регулярное употребление цикория также способствует оздоровлению клеток печени, снижая уровень маркеров воспаления и риск развития жировой болезни печени.

Цикорий для похудения

Корень растения может быть полезен при похудении, так как инулин способствует улучшению обмена веществ и создает ощущение сытости. Однако сам по себе не является средством для похудения, его эффективность зависит от общего рациона и образа жизни, поясняет Залим Кудаев.

Цикорий при беременности

Перед тем как употреблять цикорий во время беременности, лучше обратиться к специалисту. Цикорий способен уменьшить токсикоз и облегчить пищеварение, но иногда может вызвать аллергические реакции.

Сколько цикория можно пить в день

Научно доказано: цикорий способствует долголетию. Исследования показали, что крысы, получавшие компонент цикория - цикориевую кислоту, жили на 30% дольше, чем их сородичи из контрольной группы.

Для здорового человека максимальная рекомендованная доза растворимого цикория составляет 60 г в сутки, что соответствует чуть более чем трем столовым ложкам. Это значит, что вы можете наслаждаться тремя чашками цикория в день и при этом получать пользу для здоровья.

Можно ли цикорием заменить кофе и чем он лучше

"Тонизирующие свойства цикория позволяют использовать его вместо кофе - он заряжает энергией, при этом не вызывая подъем давления и сердцебиения", - рассказывает врач-невролог, к.м.н. "Московских центров МРТ" Ольга Березкина.

Цикорий может заменить кофеин для тех, кто хочет снизить его потребление. Он не содержит кофеин и не стимулирует нервную систему, что полезно для людей с повышенной возбудимостью или проблемами со сном.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли пить цикорий на ночь?

Поскольку в цикории отсутствует кофеин, его можно пить вечером или перед сном, если это не вызывает индивидуальных реакций, таких как бессонница.

Можно ли цикорий детям?

После консультации с педиатром напиток можно давать детям с 4 лет, начиная с небольшого количества. Напиток может быть полезен для улучшения пищеварения и укрепления иммунитета, но важно следить за реакцией ребенка на новый продукт.

Можно ли пить цикорий с молоком?

Многие предпочитают цикорий с молоком, однако у некоторых людей это сочетание может вызвать расстройство пищеварительного тракта. Добавление молока не снижает пользу цикория, но может изменить его вкусовые характеристики.