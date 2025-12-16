Диетолог рассказала, с какого блюда начать новогоднее застолье
Чтобы не переесть за новогодним столом, важно правильно подготовиться к ужину. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Софья Кованова.
Специалист рекомендует поесть примерно за три часа до начала праздничного застолья. Этот приём пищи должен быть полноценным, чтобы к моменту праздника не испытывать сильного голода.
Сам новогодний ужин Софья Кованова рекомендует начинать с овощного салата с добавлением масла и лимонного сока.
«Затем по чуть-чуть можно попробовать всего, чего хочется», — отмечает эксперт.
Такой подход поможет контролировать аппетит и избежать переедания.