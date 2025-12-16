Жирная рыба и не только: какие блюда на ужин помогают похудеть

По словам диетолога Тары Коллингвуд, не существует "волшебных" продуктов, которые растопят жир на животе. Тем не менее правильный выбор блюд может способствовать снижению веса. Вот что в этом случае лучше всего есть вечером.

Лосось или другая жирная рыба. В лососе, скумбрии, сардинах много омега-3 жирных кислот и нежирного белка. Белок даёт чувство сытости, а омега-3 уменьшают воспаление, связанное с накоплением жира на животе. Сочетайте мясо с овощами для сбалансированного ужина.

Листовая зелень. В шпинате, кудрявой капусте, мангольде мало килокалорий, при этом они имеют большой объём и содержат много клетчатки.

Фасоль и чечевица. Эти растительные белки содержат большое количество клетчатки, которая помогает контролировать голод и стабилизировать уровень сахара в крови вечером. Также они очень сытные.

Крестоцветные овощи. В брокколи, цветной, брюссельской и белокочанной капусте содержатся клетчатка и вещества, поддерживающие пищеварение и здоровье кишечника.

Нежирные белки (курица, индейка, тофу). Ужин с высоким содержанием белка помогает сохранить мышечную массу. Это крайне важно для поддержания скорости метаболизма, особенно с возрастом. Также такой ужин хорошо насыщает.

Цельнозерновые продукты (киноа, цельнозерновые лепёшки/хлеб, коричневый рис). Старайтесь вместе с овощами и белками употреблять 1/2 стакана приготовленных злаков.

