Как снизить холестерин после 55 лет

С возрастом организм меняется, поскольку после 55 метаболизм заметно снижается. А итог, увы, знаком многим не понаслышке: гипертония, головокружения и проблемы с сосудами. Чаще всего виноват холестерин, который незаметно накапливается из-за многолетних пищевых привычек. Особенно из-за той еды, которую мы все так любим.

Но это не значит, что нужно отказаться от всего вкусного. Достаточно немножко пересмотреть свои привычки и найти более безопасные альтернативы любимой еде, отмечает канал «Академия вкуса».

Возглавляет список запрещенки после 55 магазинное печенье и сладкое варенье. Кажется, что чай с таким угощением вполне безобиден. Но промышленная выпечка содержит трансжиры, а в варенье — много сахара. Вместе они провоцируют рост уровня холестерина и ожирение. Лучше есть домашнее овсяное печенье с орехами без сахара или свежие ягоды вместо химозного джема из ближайшей «Пятерочки».

Наваристые мясные бульоны тоже не приветствуются. Горячий суп кажется эталоном здоровой пищи, особенно в холод. Однако жир, вываривающийся из свинины или говядины, насыщен вредными жирами. Они напрямую влияют на состояние сосудов. После 55 лучше варить супы на нежирной курице, не забывая снимать пенку и жир, или вовсе перейти на легкие овощные бульоны.

Этот список был бы неполным без любимой всеми жареной картошечки. А все из-за заветной золотистой корочки, которая образуются при жарке в масле. Она источник не только соблазна, но и трансжиров. Картошка как губка впитывает масло. Гораздо лучше запекать картофель в духовке с душистыми травами или готовить нежное пюре на нежирном молоке.

Домашние соленья тоже попали в немилость. Зимой все любят есть квашеную капусту, соленые огурчики и помидоры из кладовых запасов. Но в них много соли, которая задерживает жидкость, повышает давление и дает нагрузку на сердце. Лучше выбирать свежие овощи или делать заготовки с минимальным количеством соли.

Замыкает пятерку жирная молочка: творог и сметана. Сами по себе эти продукты полезны, но с возрастом жирность выше 9% не приносит пользы. Выбирайте менее жирный творог, а вместо сметаны покупайте натуральный йогурт. Можно добавить ложку меда или горсть ягод.