Диетолог рассказал, как сделать блюда для новогоднего стола полезнее

Ключевыми критериями являются умеренная калорийность, сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов, низкое содержание сахара, трансжиров и скрытой соли, а также использование цельных, минимально обработанных ингредиентов. Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутовая рассказала «Чемпионату», как сделать новогодний стол более полезным.

По словам эксперта, традиционные угощения — майонезные салаты, жирные закуски, сладости — часто гиперкалорийны и содержат легкоусвояемые углеводы и насыщенные жиры, что провоцирует постпраздничный набор веса и воспалительные реакции.

«Классические блюда можно адаптировать. В оливье заменить майонез на греческий йогурт, колбасу — на отварную индейку, добавить больше овощей. Селёдку под шубой готовить с меньшим слоем свёклы и масла, используя нежирную сельдь и йогуртовую заправку. Растительная пища вполне может стать основой праздничного стола: фаршированные перцы, грибные паштеты, закуски из нута, блюда из киноа и ферментированные овощи обеспечивают белок, клетчатку и микронутриенты», — сказала эксперт.

Здоровыми мясными вариантами станут заливное из курицы, рулет из индейки с овощной начинкой или домашние котлеты на пару. Безсахарные и безмучные десерты (на основе фиников, творога, орехов, ягод) предотвращают инсулиновые скачки. Отказываться от любимых блюд не нужно — достаточно пересмотреть рецептуру и контролировать порции, придерживаясь принципа 80/20 (где 80% рациона состоит из цельных, питательных продуктов, а 20% — из любимых, но менее полезных лакомств).