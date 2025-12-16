Врач рассказал о пользе домашнего безалкогольного глинтвейна

Врач Кутушов рассказал о пользе домашнего безалкогольного глинтвейна
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о пользе безалкогольного глинтвейна - одного из самых популярных напитков в зимнее время.
«Основой обычно служит натуральный фруктовый сок — апельсиновый, яблочный или гранатовый. Для вкуса добавляют специи: корицу, гвоздику, кардамон, дольки цитрусовых. Сок подогревают на небольшом огне, не доводя до кипения, чтобы сохранить витамины и антиоксиданты. Затем добавляют специи, оставляют настояться 5–10 минут и процеживают. По желанию можно подсластить медом или сиропом, но лучше избегать большого количества сахара — это сохраняет напиток более полезным», - отметил собеседник издания.
Польза безалкогольного глинтвейна связана с его составом. Врач Кутушов обратил внимание, что фрукты содержат витамин С и антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему и снижают воспаление, а специи могут улучшать кровообращение, слегка стимулировать обмен веществ и придавать ощущение тепла. В целом домашний напиток создает эффект мягкого согревающего действия, что особенно приятно в холодное время года.
«Существуют и ограничения. Так, пациентам с язвой или гастритом в стадии обострения важно быть осторожнее - специи и горячие напитки могут раздражать слизистую. При нарушениях работы почек, сердечно-сосудистых заболеваниях или сахарном диабете нужно учитывать состав и количество добавленного сахара. Безалкогольный глинтвейн — безопасный и полезный вариант согревающего напитка для большинства людей, если готовить его с умеренной температурой, минимальным количеством сахара и с учетом индивидуальных особенностей здоровья», - подытожил специалист.