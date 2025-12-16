Врач рассказал о пользе домашнего безалкогольного глинтвейна

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о пользе безалкогольного глинтвейна - одного из самых популярных напитков в зимнее время.

«Основой обычно служит натуральный фруктовый сок — апельсиновый, яблочный или гранатовый. Для вкуса добавляют специи: корицу, гвоздику, кардамон, дольки цитрусовых. Сок подогревают на небольшом огне, не доводя до кипения, чтобы сохранить витамины и антиоксиданты. Затем добавляют специи, оставляют настояться 5–10 минут и процеживают. По желанию можно подсластить медом или сиропом, но лучше избегать большого количества сахара — это сохраняет напиток более полезным», - отметил собеседник издания.

Польза безалкогольного глинтвейна связана с его составом. Врач Кутушов обратил внимание, что фрукты содержат витамин С и антиоксиданты, которые поддерживают иммунную систему и снижают воспаление, а специи могут улучшать кровообращение, слегка стимулировать обмен веществ и придавать ощущение тепла. В целом домашний напиток создает эффект мягкого согревающего действия, что особенно приятно в холодное время года.