Яйца и другие продукты на завтрак, которые уменьшат жир на животе

Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по спортивной диетологии, отмечает, что после 50 лет из-за гормональных изменений терять вес может быть сложнее, чем раньше. Но вот какие продукты в этом помогают.

© Ferra.ru

Яйца. Они дают высококачественный белок, который помогает оставаться сытым в течение нескольких часов и поддерживать мышечную массу. Также благодаря сочетанию белка и жиров вы стабилизируете уровень сахара в крови и уменьшите тягу к еде.

Греческий йогурт. За счёт большого количества белка и пробиотиков он хорошо насыщает и способствует здоровой микрофлоре кишечника. Выбирайте простые, несладкие варианты йогурта.

Овсянка. Она богата растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение, помогает контролировать уровень сахара в крови, способствует уменьшению жира на животе. Также овёс поддерживает здоровье сердца.

Ягоды. В чернике, клубнике, малине много антиоксидантов и клетчатки. Благодаря последней вы сможете контролировать аппетит.

© Ferra.ru

Орехи и ореховые пасты. Эти продукты содержат полезные жиры, белок и клетчатку, которые насыщают, помогают предотвратить переедание в течение дня.

Авокадо. В нём содержатся полезные для сердца жиры, которые уменьшают жир на животе.

Цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки. Это цельнозерновой хлеб, злаковые каши с высоким содержанием клетчатки и киноа. В них есть медленно усваиваемые углеводы и клетчатка, регулирующие аппетит и уменьшающие со временем накопление жира на животе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.