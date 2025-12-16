Какой тип освещения помогает быстрее уснуть

Правильное освещение помогает организму подготовиться ко сну и быстрее уснуть. За два часа до сна лучше избегать холодного и синего освещения, отдавая предпочтение теплым и неярким источникам света, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

© Газета.Ru

Ключом к поддержанию здоровья и продуктивности является баланс между фазами активности и восстановления организма. Нарушение этого баланса, особенно режима сна, ведет к истощению и стрессу. Одним из самых значимых, но часто недооцененных факторов, нарушающих сон, является искусственное освещение.

«С научной точки зрения этот процесс регулируется двумя гормонами. Мелатонин, или «гормон ночи», вырабатывается в темноте и отвечает за засыпание и глубину сна. Он активно разрушается под воздействием яркого света, особенно холодного спектра. Его антагонист — кортизол, «гормон пробуждения». Свет в ночное время, особенно от экранов, может искусственно стимулировать его выработку, активируя симпатическую нервную систему и подавляя сон. Таким образом, любой источник света во время отдыха действует как сигнал тревоги для организма», — объяснил врач.

За два часа до отхода ко сну рекомендуется отказаться от использования гаджетов, так как синий свет их экранов блокирует выработку мелатонина.