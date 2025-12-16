Врач назвал еду, которая меняет внешность

Кожа становится сияющей, морщины - менее выраженными, взгляд - живым, а усталость уходит: самая мощная "антивозрастная терапия" происходит на кухне, а не в кабинете у косметолога, считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова.

"Просто никакой крем не заменит то, что делают с вами еда и здоровое пищеварение", - пишет врач в своем Telegram-канале.

Например, мононенасыщенные жиры авокадо "увлажняют кожу и снимают воспаление". В продукте есть глутатион - антиоксидант, который помогает печени выводить все ненужное.

"Ем его почти каждый день: с солью, лимоном и черным перцем", - добавила врач.

На втором месте - лосось, который специалист также предлагает заменить скумбрией или сардинами.

"Это про омега-3 в их самой биодоступной форме. Эти жиры успокаивают хроническое воспаление. При сухой коже и раздражительности начните с рыбы 2-3 раза в неделю", - пояснила Ирина Баранова.

Кроме того, в списке врача - ягоды, особенно темные (черника, голубика, ежевика).

"Они - как живые антиоксидантные капсулы. Я замораживаю их летом и добавляю в творог, овсянку или просто ем с ложки", - объяснила врач.

Список замыкают орехи (грецкие и миндаль), горький шоколад (от 70% какао), куркума (чтобы куркумин усвоился, добавьте черный перец и немного жира), оливковое масло extra virgin, зеленые листовые овощи и квашеная капуста.

"Ложка капусты в день - и вы чувствуете, как тело начинает "дышать", и кишечник в порядке", - добавила врач, подчеркнув, что не нужно есть все сразу, а лучше начать с одного продукта.

Добавьте его в рацион на две недели и посмотрите, как изменится самочувствие.