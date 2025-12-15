Знаменитый актер дожил до 100 лет и поделился секретом долголетия

Знаменитому американскому актеру Дику Ван Дайку исполнилось 100 лет. Об этом сообщает издание People.

Ван Дайк считает, что сумел дожить до такого возраста благодаря тому, что в свое время бросил пить и курить.

«Мне было, кажется, уже за 50, когда до меня дошло, что я склонен к вредным привычкам, — вспоминает он. — Если мне что-то нравится, я не знаю меры. Поэтому я бросил алкоголь, сигареты и все остальное. И, вероятно, именно поэтому еще жив».

Еще одним секретом долголетия Ван Дайк назвал позитивный настрой и спокойный нрав.

«Мне всегда казалось, что злость ест людей изнутри. И ненависть тоже, — поделился наблюдением актер. — А мне никогда не удавалось дойти до того, чтобы почувствовать ненависть».

Дик Ван Дайк — обладатель шести премий «Эмми», а также «Грэмми» и «Тони». Лучше всего известен по роли в фильме «Мэри Поппинс», вышедшем в 1964 году.

