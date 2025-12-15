Названы неочевидные причины развития бронхиальной астмы

Бронхиальная астма может быть спровоцирована не только очевидными аллергенами вроде пыльцы растений. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем».

Специалист пояснил, что в основе заболевания лежит хроническое воспаление дыхательных путей, которое часто вызывают именно бытовые аллергены. К ним относятся не только домашняя пыль и шерсть животных, но и постельное белье, мягкие игрушки, а главное — микроскопические клещи, которые в них обитают. Именно эти факторы чаще провоцируют развитие астмы у детей.

Ещё одним ключевым фактором риска является профессиональная деятельность. Астме подвержены парикмахеры, медицинские работники, сварщики и сотрудники деревообрабатывающих производств — все, кто регулярно контактирует с химикатами и различными видами пыли.

Также врач отметил, что для пациентов с бронхиальной астмой характерны избыточный вес и проявления различных аллергических реакций.