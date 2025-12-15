Британские ученые назвали продукты, способные облегчить запоры

Британские исследователи опубликовали новые рекомендации относительно продуктов, способных облегчить запоры. Королевский колледж Лондона в пресс-релизе заявил что это исследование является "первыми в истории доказательно обоснованными диетическими рекомендациями для взрослых с хроническими запорами".

Основные рекомендации ученых состоят в том, чтобы пить минеральную воду, есть киви и, что удивительно, ржаной хлеб. По мнению исследователей, именно такой хлеб может облегчить проблемы с пищеварением. Это ставит под сомнение давние убеждения о хлебе и здоровье кишечника, сообщает Fox News.

Высокое содержание клетчатки в ржаном хлебе выделяет его среди других видов подобных изделий, сказала доктор Рошини Радж, гастроэнтеролог из Нью-Йорка, которая не участвовала в исследовании.

"Ученые сравнивали ржаной хлеб с белым, и только ржаной помогал при запорах", - заявила Радж, добавив, что в белом хлебе мало клетчатки и он содержит рафинированную муку, которая может усугублять запоры.

Врач пояснила, что ржаной хлеб, напротив, содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, что помогает облегчит работу кишечника и "втягивает воду в него".

Рошини Ражд, которая также является автором книги "Обновление кишечника", отметила, что рожь содержит железо, магний, цинк и витамины группы B, которые поддерживают все - от выработки энергии до иммунного здоровья и когнитивных функций. По мнению экспертов, сочетание ржаной пищи с большим количеством воды и продуктов, богатых клетчаткой, может дополнительно укрепить пищеварительную функцию.

Тех, кто решит добавить ржаной хлеб в рацион, исследователи предупреждают делать это постепенно, так как его большое количество может вызвать вздутие живота. Дебра Мут, врач из Висконсина, которая также не участвовала в исследовании, добавила, что рожь "стабилизирует уровень сахара в крови, дольше сохраняет сытость, питает микробиом и доставляет минералы, которые действительно нужны организму". По словам медика, большинство современных видов хлеба делают из рафинированной муки, лишенной клетчатки, поэтому они усугубляют запоры, а не улучшают пищеварение.

Необходима консультация со специалистом