Мясников предупредил о нутрициологах, дающих вредные советы

Телеврач Александр Мясников рассказал о случае, когда ему пришлось столкнуться с некомпетентностью специалиста, который называл себя нутрициологом.

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач вспомнил, как к нему обратился 25-летний пациент, который решил проверить свое здоровье.

Все анализы молодого человека были в норме, однако он решил проконсультироваться также со своим нутрициологом. Общение происходило по громкой связи, поэтому все, что говорит специалист, слышал доктор Мясников.

Врач признался, что у него начали «шевелиться волосы», когда нутрициолог посоветовал пациенту начать снижать холестерин, показатели которого были в норме.

При этом специалист посоветовал начать повышать белок и показатель АЛТ.

«То есть он говорит вещи, абсолютно противоречащие любому медицинскому постулату», — описал этот случай из практики Мясников.

Правда, отметил Мясников, нутрициолог дал мужчине правильный совет, связанный с питанием.

