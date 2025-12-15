Почему не стоит злоупотреблять филлерами

Врач-радиолог из Университета Сан-Паулу в Бразилии Роза Мария Сильвейра Сигрист раскрыла неожиданную опасность филлеров. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

По словам врача, область носа особенно сложна для введения инъекций, поскольку там кровеносные сосуды соединяются с основными лицевыми артериями и артериями, ведущими к глазу. По этой причине, если что-то пойдет не так после процедуры, наполнители могут привести к инсульту или слепоте.

Доктор подчеркнула, что дермальный филлер, такой как гиалуроновая кислота, блокирует кровоток в артериях, вследствие чего возникает сосудистая окклюзия.

«Сосудистые окклюзии на лице могут иметь катастрофические последствия, поскольку, если их не лечить должным образом, они могут вызвать некроз и даже деформацию лица», — предупредила она.

