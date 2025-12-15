Врач назвал распространенные ошибки в питании, опасные после 50 лет

Для профилактики различных заболеваний в возрасте после 50 лет нужно следить за режимом питания и физической активностью. Также важно не допускать ошибок в питании, вредных для здоровья.

«Среди распространенных ошибок, негативно сказывающихся на состоянии здоровья людей старше 50 лет, выделяется переедание, которое приводит к избыточному весу и хроническим болезням, недостаточное употребление жидкости, провоцирующее нарушение метаболических процессов и даже обезвоживание организма, ухудшение когнитивной активности и повышение вероятности мочекаменной болезни, чрезмерное употребление рафинированных сахаров и насыщенных жиров, повышающее риск возникновения диабета и сердечно-сосудистых патологий, а также игнорирование важности витаминов и минералов, недостаток которых проявляется слабостью, быстрой утомляемостью и повышением рисков переломов», - сообщила «Свободной Прессе» врач-терапевт медико-генетического центра Genotek, к.м.н. Марина Степковская.

Ранее врач отмечала, что оптимально придерживаться умеренного и регулярного режима питания, включающего приём пищи 3−4 раза в сутки небольшими порциями, что предотвращает переедание и улучшает обмен веществ.

Интервальное голодание имеет целый ряд положительных эффектов для людей среднего возраста, в том числе — в плане профилактики сахарного диабета. Однако пожилым людям следует осторожно подходить к этому типу питания, так как длительные перерывы между приемами пищи в возрасте после 70 лет могут приводить к дефициту необходимых нутриентов.