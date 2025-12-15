Из-за чего здоровые люди могут просыпаться среди ночи

Внезапные кратковременные пробуждения посреди ночи нормальны, однако увеличение их частоты может говорить о повышении уровня стресса. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Дэвид Гарли, терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Общество и наша повседневная жизнь в значительной степени подчиняются расписанию, которое укладывается в 24 часа, но в нашем организме есть собственная встроенная система часов, называемая циркадным ритмом. Организм реагирует на свет и темноту и контролирует, когда человек чувствует сонливость или бодрость. Тогда выделяются гормоны мелатонин и кортизол соответственно», — объясняет эксперт.

Врач также отметил: вопреки распространенному мнению, отдых без пробуждений в течение всей ночи невозможен. Человек спит циклами по 90 минут и естественным образом просыпается после каждого из них.

«Сначала наступает поверхностный сон, который переходит в более глубокий. В последние 30 минут цикла наступает быстрый или REM-сон. Во время фазы быстрого сна мозг очень активен, как и в состоянии бодрствования — именно в это период возникают яркие сновидения и случается пробуждение», — уточнил доктор Гарли.

По словам врача, кратковременные «выбросы» из состояния сна происходят у всех людей, однако некоторые неспособны их запомнить — для здоровых людей это процесс не представляет опасности.