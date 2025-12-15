Как полностью восстановиться за время зимних каникул

Это идеальный период, чтобы восполнить энергетический запас. Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала, как полностью восстановиться во время зимних каникул. Она посоветовала ввести в ритм дня утреннюю зарядку, прогулки на свежем воздухе даже в пасмурные дни и регулярное питьё тёплых напитков — это улучшает микроциркуляцию и поддерживает иммунитет.

Зимой особенно важен полноценный отдых: короткий световой день и низкая активность повышают риски сезонной астении и хронической усталости, что чревато снижением когнитивных функций и уязвимостью к инфекциям. Для укрепления иммунитета эффективны дыхательные практики, лёгкая аэробика и плавание — умеренная физическая нагрузка стимулирует выработку интерферонов.

«Диета должна быть насыщена витаминами A, C, D и Омега-3: включайте в рацион цитрусовые, квашеную капусту, жирную рыбу, орехи и тыквенные семечки. Сауна действительно полезна — она улучшает кровообращение и детоксикацию, но при гипертонии, острых инфекциях или декомпенсированных заболеваниях сердца — противопоказана», — сказала врач.

Спать зимой следует 7–9 часов, желательно ложиться до 23:00, чтобы совпасть с пиком выработки мелатонина в организме. Создайте темноту, прохладу и тишину в спальне — это повысит качество сна. При явных признаках гиповитаминоза (сухость кожи, ломкость ногтей, упадок сил) целесообразен приём поливитаминных комплексов с витамином D, но только после консультации с врачом — избыток некоторых микроэлементов опасен.