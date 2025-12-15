Как полностью восстановиться за время зимних каникул

Терапевт поделилась секретами полного восстановления во время зимних каникул
Это идеальный период, чтобы восполнить энергетический запас. Терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая рассказала, как полностью восстановиться во время зимних каникул. Она посоветовала ввести в ритм дня утреннюю зарядку, прогулки на свежем воздухе даже в пасмурные дни и регулярное питьё тёплых напитков — это улучшает микроциркуляцию и поддерживает иммунитет.
Зимой особенно важен полноценный отдых: короткий световой день и низкая активность повышают риски сезонной астении и хронической усталости, что чревато снижением когнитивных функций и уязвимостью к инфекциям. Для укрепления иммунитета эффективны дыхательные практики, лёгкая аэробика и плавание — умеренная физическая нагрузка стимулирует выработку интерферонов.
«Диета должна быть насыщена витаминами A, C, D и Омега-3: включайте в рацион цитрусовые, квашеную капусту, жирную рыбу, орехи и тыквенные семечки. Сауна действительно полезна — она улучшает кровообращение и детоксикацию, но при гипертонии, острых инфекциях или декомпенсированных заболеваниях сердца — противопоказана», — сказала врач.
Спать зимой следует 7–9 часов, желательно ложиться до 23:00, чтобы совпасть с пиком выработки мелатонина в организме. Создайте темноту, прохладу и тишину в спальне — это повысит качество сна. При явных признаках гиповитаминоза (сухость кожи, ломкость ногтей, упадок сил) целесообразен приём поливитаминных комплексов с витамином D, но только после консультации с врачом — избыток некоторых микроэлементов опасен.