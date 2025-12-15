Доктор подсказал две самые полезные позы для сна

Сон в позе эмбриона или «карандашом» — на боку с вытянутыми руками и ногами — позволяет снизить нагрузку на позвоночник, уменьшить симптомы кислотного рефлюкса и сохранить оптимальный кровоток. Об этом изданию Daily Mail рассказала врач Национальной службы здравоохранения Великобритании Дебора Ли.

© Газета.Ru

По словам эксперта, сон в позе карандаша обладает множеством преимуществ. По данным клиники Мэйо, такое положение тела снижает давление на внутренние органы и способствует здоровому кровотоку во время отдыха.

«Специалисты обычно рекомендуют спать на боку, когда и тело, и голова повернуты в одну сторону. Это помогает снизить нагрузку на суставы, сохранить правильное положение позвоночника и предотвратить боль», — отмечает Ли.

Врач добавила: поза эмбриона — на боку с подтянутыми к груди ногами, также способствует выравниванию позвоночника, снижает риск храпа и обеспечинает комфорт для беременных и людей, страдающих от болей в спине. Однако слишком сильное скручивание тела может привести скованности суставов или затруднить глубокое дыхание.

В числе самых вредных поз для отдыха врач обозначила сон на спине. Поза «солдатика» обостряет апноэ — нарушения дыхания во сне, а также повышает риск кислотного рефлюкса — заброса кислоты из желудка в пищевод. Особенно часто это происходит при недостаточной высоте подушки.