Названы провоцирующие мигрень продукты

Среди множества факторов, провоцирующих приступы мигрени, особое место занимает питание. Как объяснила невролог клиники лечения боли ФНКЦ ФМБА России Александра Ашихмина в беседе с aif.ru, самые распространённые триггеры — продукты, содержащие тирамин. Это вещество влияет на тонус сосудов и может запускать болезненную реакцию.

Тирамин содержится в следующих продуктах:

  • выдержанные сыры: пармезан, чеддер, гауда, а также голубые сыры (рокфор) и мягкие выдержанные (бри, камамбер);
  • переработанное мясо и рыба: копчёные и вяленые колбасы (салями), солёная и копчёная рыба (сельдь, лосось), паштеты;
  • ферментированные соевые продукты: соевый соус, мисо-паста, тофу длительного хранения, маринады на их основе;
  • алкоголь: красное вино (особенно выдержанное), непастеризованное пиво, а также вермут и виски.

Врач подчёркивает, что даже без специфических продуктов приступ могут спровоцировать голод и обезвоживание. Длительные перерывы между приёмами пищи, приводящие к падению сахара в крови, и недостаток жидкости — одни из главных факторов риска.