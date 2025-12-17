Шесть добавок, которые помогают быстрее заснуть и просыпаться отдохнувшим

Все мы знаем, что сон — основа нашего здоровья. Если постоянно не высыпаешься, то давление скачет, стареешь быстрее и иммунитет падает до нуля. Игорь Боготовский рассказывает о шести витаминах и добавках, которые могут помочь справиться с недосыпом.

Например, всем известный магний снижает уровень кортизола, расслабляет мышцы и нервы. Глицинат магния чуть снижает температуру тела, так что заснуть легче. Витамин D3 — один из самых важных в организме. Если его мало, то сон сбивается моментально.

Триптофан помогает выработке серотонина и мелатонина. Добавки с ними помогают засыпать и поддерживать настроение на высоте. Витамин В1 питает мозг энергией и помогает бороться с кошмарами.

А если хочется чего-то вкусненького — попробуйте есть вишню. Там есть немного мелатонина, она полезна для почек и поддерживает давление в норме. Вместе с ней можно попить чай с лимонной мелиссой, который снижает кортизол.

Не забывайте, что дело не только в добавках. В первую очередь, нужно разобраться с привычками: подальше от экранов вечером, кофе после четырех не пить, на ночь не наедаться и меньше нервничать.

