Топ-7 «нездоровых» продуктов, которые на самом деле полезны

Некоторые продукты питания имеют незаслуженно плохую репутацию. При этом, по словам диетолога Тары Коллингвуд, большинство из них вредны только при употреблении в чрезмерных количествах или в сильно переработанном виде. Вот какие "нездоровые" виды пищи на самом деле полезны для организма.

Картофель. В нём много калия, витамина С, клетчатки. В запечённом или жареном виде картошка может быть очень сбалансированным и сытным источником углеводов.

Паста. Сами по себе они не вредны, но в больших количествах - да. При сочетании с белками, овощами и полезными жирами вы получите сбалансированное блюдо.

Яйца. Современные исследования демонстрируют, что пищевой холестерин не влияет на уровень холестерина в крови так, как учёные думали. Так что яйца можно есть, даже вместе с желтком.

Цельномолочные продукты. Исследования показывают, что жир в этих продуктах не повышает риск развития болезней сердца.

Тёмный шоколад. Он содержит много антиоксидантов и вполне способен стать частью сбалансированного питания.

Арахисовое масло. В нём много килокалорий, но они содержат полезные жиры, белок и клетчатку. Также это масло невероятно сытное.

Хлеб. В цельнозерновом или заквасочном варианте хлеба содержатся клетчатка, витамины группы В. Ещё он обеспечивает стабильный уровень энергии. При сочетании с белком и полезными жирами хлеб помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

