Аллерголог назвала пять правил, как есть мед без вреда для здоровья

Мёд — популярная, но не безвредная альтернатива сахару. Чтобы он приносил пользу, а не вред, важно соблюдать несколько ключевых правил. Об этом рассказала врач-аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО» Ирина Эстрина, пишет URA.RU.

Основная опасность — чрезмерное употребление. Мёд калориен и богат быстрыми углеводами, что может привести к нарушению обмена веществ, скачкам сахара в крови и набору веса даже у здоровых людей.

Пять правил употребления мёда

Не нагревать. Класть мёд в кипяток — главная ошибка. При температуре выше 40 °C разрушаются ферменты и витамины. Добавляйте его только в слегка остывший чай или молоко. Соблюдать дозу. Для поддержки иммунитета достаточно 1 чайной ложки в день, например, в тёплом напитке с лимоном или имбирём. Есть отдельно от основных приёмов пищи. Употребление мёда во время еды добавляет лишние калории и может вызвать тяжесть. Лучше есть его утром натощак или через час после еды в качестве полезного перекуса с орехами или сухофруктами. Не заменять сахар полностью. Хотя мёд содержит витамины и антиоксиданты, он все равно остаётся сладким продуктом. Людям с метаболическими нарушениями или склонностью к аллергии стоит быть особенно осторожными. Попробовать безалкогольную медовуху. Это натуральный напиток, который в тёплом виде (не доведённый до кипения) может благотворно влиять на обмен веществ, бороться с воспалениями и улучшать настроение в холодный сезон.

Специалист подчёркивает: мёд — это не просто лакомство, а функциональный продукт. Его польза раскрывается только при умеренном и грамотном употреблении.