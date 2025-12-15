Сколько красной икры можно съедать в день

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, какое количество красной икры допустимо съесть за один день. Советы специалистки приводит aif.ru.

© Lenta.ru

Кованова подчеркнула, что красная икра является хорошим источником полезных жиров, необходимых для здоровья волос и кожи. Кроме того, в ней содержатся витамины и минералы, поддерживающие работу иммунитета.

Тем не менее диетолог предупредила, что избыток красной икры вызывает проблемы с пищеварением даже у абсолютно здоровых людей. Оптимальной нормой она назвала потребление не более трех столовых ложек икры в день.

Ранее исследователь долголетия Дэн Буэттнер заявил, что на завтрак ест суп, и именно это позволяет ему оставаться здоровым. Эксперт уточнил, что подсмотрел рецепт блюда у долгожителей, живущих в Италии.