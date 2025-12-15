Лосось и другие лучшие блюда на ужин для похудения и набора мышечной массы
Хотите похудеть, но не знаете, что приготовить на ужин? Тара Коллингвуд, диетолог, специализирующийся на спортивном питании, рассказала, какие блюда для этого идеально подойдут.
Лосось. Это один из лучших источников белка, в котором много омега-3, уменьшающих воспаление и способствующих восстановлению мышц. Также этот ужин невероятно сытный.
Куриная грудка или куриные бёдра. Их нужно есть без костей и кожи, сочетая с овощами и цельнозерновыми продуктами. Курица даст вам высококачественный и нежирный белок, обеспечивающий мышцы аминокислотами.
Чечевица. Он содержит множество питательных веществ: белок, клетчатку, медленно усваиваемые углеводы. Это сочетание насыщает и даёт стабильный уровень энергии.
Постный фарш из индейки. Этот продукт универсален и богат белком.
Киноа. Это один из немногих растительных продуктов, которые содержат все девять незаменимых аминокислот. Киноа богата клетчаткой и минералами, хорошо подходит в качестве основного блюда для ужина.
Некрахмалистые овощи. К ним относятся в том числе брокколи, брюссельская капуста, цуккини. В них при этом много антиоксидантов, способствующих восстановлению.
Сладкий картофель. Он содержит сложные углеводы, которые помогают восполнить запасы гликогена в мышцах. Ещё в этом картофеле много питательных веществ, клетчатки, он прекрасно сочетается с нежирным белком.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.