Чем опасно «чайное опьянение»

Неожиданный опьяняющий эффект может возникнуть при употреблении большого количества определенных видов чая. Об этом сообщила психиатр‑нарколог Мария Касперович.

Речь, в первую очередь, идет о некоторых китайских «плиточных и листовых». Например, пуэр — напиток мощнее кофе, который способен вызывать учащенное сердцебиение, бессонницу и повышенное возбуждение.

«Габа‑чай в больших количествах тоже нежелателен. Я бы также отметила чай «Красный халат» — при злоупотреблении им человек может терять фокус внимания», — уточнила эксперт в интервью «Абзацу».

В умеренных дозах любые чаи, как правило, безопасны, но многие люди элементарно перебирают с крепкими сортами, что неправильно. Это похоже на прием лекарства, когда целая пачка вызовет тошноту и плохое самочувствие.

