Врач назвала вкусный продукт, замедляющий старение

Эндокринолог Зухра Павлова поделилась советом, как замедлить процесс старения, пусть он и неизбежен. По словам врача, в этом может помочь темный шоколад – в нем содержится теобромин, природное вещество из какао.

Павлова привела исследование ученых из Королевского колледжа Лондона, которые выяснили: высокий уровень теобромина в крови связан с более "молодыми" клеточными показателями – эпигенетическими маркерами и длиной теломер. Об этом пишет агентство "РосБалт" со ссылкой на Telegram-канал Павловой.

– И речь не про то, сколько вам лет по паспорту, а про то, насколько хорошо чувствует себя ваше тело на клеточном уровне, – отметила медик.

Доктор уточнила, что шоколад – не чудодейственное средство, и увлекаться им не стоит, ведь в нем есть сахар и жиры. Но если очень хочется сладкого, можно позволить себе маленький квадратик качественного темного шоколада с высоким содержанием какао. Главное – не глотать его как обычную конфету, а медленно наслаждаться вкусом, и не запивать чаем или кофе. После – можно просто выпить воду.