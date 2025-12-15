Что будет, если есть яйца каждый день

Врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, как регулярное употребление яиц влияет на организм. Этот продукт богат белком, жирами, фосфором, лецитином и содержит кальциферол — форму витамина D. Чем насыщеннее цвет желтка, тем больше в нем каротиноидов, которые в организме превращаются в витамин А.

По словам специалиста, одно-два яйца на завтрак помогают укрепить нервную систему, способствуют росту мышечной массы и даже могут помочь в контроле веса. Они достаточно сытные при относительно невысокой калорийности, отмечает Павел Корпачев в своем блоге.

Яйца также положительно влияют на настроение. В них есть холин, который успокаивает и укрепляет нервы, а также триптофан — вещество, участвующее в выработке «гормона счастья» серотонина. В 100 граммах вареных яиц содержится около 20% суточной нормы триптофана.

Здоровым людям диетолог рекомендует съедать до двух-трех яиц в день. При этом она отмечает, что яйца являются довольно распространенным аллергеном. Их стоит ограничить при повышенном холестерине, панкреатите, заболеваниях печени, желчного пузыря или гастрите.

В яйцах действительно много витаминов A, D, E, K и группы B. Количество витамина D зависит от условий содержания кур. Так, у тех, кто гуляет на солнце, его больше. Белка в одном крупном яйце около 6 граммов, а вот кальция совсем немного. Основная его часть находится в скорлупе.