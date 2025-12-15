Чтобы тонометр не врал: как правильно измерить давление дома

Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Оно непостоянно: растет при сокращении сердца (это верхний показатель) и падает при его расслаблении (нижний показатель). От этих цифр во многом зависит здоровье сердца и сосудов, поэтому важно измерять его правильно.

На давление влияет множество факторов, например, стресс, недосып, тяжелая работа, вредные привычки и сидячий образ жизни. Все это может со временем привести к гипертонии. Коварство в том, что она часто протекает без симптомов, и заметить можно только, регулярно измеряя давление, отмечает автор канала «О здоровье: с медицинского на русский».

Сама процедура простая, но ошибки могут исказить результат. Вот несколько правил. Перед измерением давления нужно спокойно посидеть 5–10 минут в тихом месте. Не разговаривайте и не двигайтесь во время работы тонометра. А за полчаса до этого лучше не пить кофе, крепкий чай и не курить.

Сидите прямо, опираясь на спинку стула, ступни поставьте на пол. Руку с манжетой свободно положите на стол. После физической нагрузки стоит подождать минимум полчаса, чтобы давление пришло в норму. Если оно остается высоким дольше, это повод для консультации с врачом.

Для дома удобнее всего автоматический тонометр, поскольку он очень прост в использовании. Механический же требует определенных навыков. Манжет не должна быть слишком тугой или свободной. Надевайте ее на голую руку.

Согласно нормам ВОЗ, оптимальным считается давление 120/80 мм рт. ст. Пульс в покое обычно колеблется от 60 до 80 ударов в минуту.

