Три худшие ошибки, которые вы можете допустить утром

"Пьете воду, а желудок разрушается": Три худшие ошибки утром назвал врач
Пациентов, которые следят за своим питанием, пьют утром достаточно воды, но при этом жалуются на тяжесть после еды, вздутие, изжогу, достаточно. Как объяснил кандидат медицинских наук гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов, ряд повседневных привычек медленно разрушают желудочно-кишечный тракт, хотя и воспринимаются как безобидные.
Врач перечислил самые опасные ошибки, которые многие люди совершают ежедневно с самого утра.
Последние исследования подтвердили: прием пищи в спешке без тщательного пережевывания — одна из самых вредных привычек для пищеварения.
«Фермент амилаза в слюне начинает расщеплять углеводы еще до того, как пища попадет в желудок», — уточнил врач.
Если человек пренебрегает этим этапом, появляются те самые вздутие и тяжесть — желудку требуется больше кислоты и времени на необработанные как следует куски пищи.
«Каждый кусок пережевывайте минимум двадцать-тридцать раз», — подчеркнул врач.
Кроме того, исследования подтвердили вред использования гаджетов во время еды и опасность привычки сутулиться, принимая пищу.
«В сгорбленном положении органы брюшной полости сдавливаются», — уточнил Сергей Вялов, добавив, что это мешает желудку нормально расширяться при приеме пищи.
В такой ситуации растет давление на мышечный клапан между желудком и пищеводом. Это провоцирует изжогу и рефлюкс.
Еда стоя или на бегу также чревата проблемами с пищеварением. Так как тело находится в симпатическом тонусе. Это не то состояние, которое необходимо для полноценного переваривания.
«Не жуйте резинку натощак. Не подавляйте позывы в туалет. Не носите тесную одежду. Ешьте достаточно жиров», — также посоветовал врач.