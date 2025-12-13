Доктор опроверг популярный миф о количестве часов сна

Популярное мнение о необходимости спать ровно восемь часов в сутки оказалось мифом. Как пояснил врач Тони Каннингем, универсальной нормы не существует, а потребность во сне может значительно различаться у разных людей.

«Есть люди, которым на самом деле нужно всего пять или шесть часов. Их биология и физиология позволяют им столько спать в оптимальных условиях», — отметил специалист. При этом некоторым, напротив, для полноценного отдыха требуется до 11 часов сна.

Ключевым фактором, определяющим эту индивидуальную норму, является возраст. Дети и подростки, как правило, нуждаются в более продолжительном сне для развития и восстановления. В то же время пожилым людям часто достаточно меньшего количества часов, чтобы чувствовать себя отдохнувшими. Врач подчеркнул, что ориентироваться следует не на абстрактные цифры, а на собственное самочувствие и потребности организма.