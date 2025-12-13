Названа ошибка, уносящая жизни

Результаты масштабного исследования с участием более 44 тысяч человек показали, что уровень холестерина в крови долгожителей не всегда соответствует представлениям о "нормальных показателях".

Как пишет в своем телеграм-канале врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, "холестерин остается загадкой".

Основываясь на данных, представленных шведскими исследователями, врач отметил, что чрезвычайно низкий уровень не всегда говорит о хорошем здоровье.

«Иногда это сигнализирует о серьезных проблемах: воспалении или дисфункции печени», — отметил он, ссылаясь на ученых.

Новая работа продемонстрировала, что в плазме крови у мужчин и женщин, доживших до ста лет, наблюдался более высокий уровень холестерина по сравнению с более молодыми людьми.

Таким образом, связь уровня холестерина с продолжительностью жизни сложнее, чем считалось ранее.