Названа ошибка, уносящая жизни

Живут до ста лет, не снижая холестерин: Врач назвал ошибку, уносящую жизни
Результаты масштабного исследования с участием более 44 тысяч человек показали, что уровень холестерина в крови долгожителей не всегда соответствует представлениям о "нормальных показателях".
Как пишет в своем телеграм-канале врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян, "холестерин остается загадкой".
Основываясь на данных, представленных шведскими исследователями, врач отметил, что чрезвычайно низкий уровень не всегда говорит о хорошем здоровье.
«Иногда это сигнализирует о серьезных проблемах: воспалении или дисфункции печени», — отметил он, ссылаясь на ученых.
Новая работа продемонстрировала, что в плазме крови у мужчин и женщин, доживших до ста лет, наблюдался более высокий уровень холестерина по сравнению с более молодыми людьми.
Таким образом, связь уровня холестерина с продолжительностью жизни сложнее, чем считалось ранее.
«То, что помогает здоровому 40-летнему человеку не заболеть, может навредить 70-летнему больному», — пишет Марк Гадзиян, подчеркивая, что нужно отказаться от универсальных рекомендаций, учитывать индивидуальные особенности.