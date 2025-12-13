Врач перечислил напитки, которые лучше остальных согревают в мороз

Москвичей ждут первые зимние морозы. Медики рекомендуют в такую погоду согреваться полезными натуральными напитками. Врач классической и китайской медицины, член рабочей группы Госдумы по вопросам долголетия Ирина Старкова рассказала «Вечерней Москве» о самых эффективных исконно русских напитках.

Есть такой традиционный русский принцип: «Пища должна быть лекарством, а лекарство — пищей». На Руси не было случайных напитков. Каждый настой, каждый взвар был актом тонкой настройки организма с природой.

В зимнюю стужу именно сбитень был главным защитником от холода. Это не просто напиток, это — эликсир тепла. Часто в сбитень добавляли зверобой, душицу, чабрец (согревают, выводят слизь), имбирь, корицу (согревает почки и улучшает кровообращение), гвоздику.

Взвары (узвары) — это чаще всего компоты и отвары из сушеных ягод и фруктов. Взвары пили в пост, во время болезней, для восстановления сил. Это была форма жидкого питания, которая не перегружала желудок, но давала все необходимые «соки» и витамины. Приготовление взвара — это уже ритуал: собрать ягоды, высушить их, а потом медленно томить, чтобы извлечь полезные свойства.

Отвар из калины помогает успокаивать нервную систему. Его часто использовали при женских недомоганиях.

Кипрей узколистный, или иван-чай, издавна заваривают на Руси. Первые упоминания о нем относятся к XII веку и связаны с крепостью Копорье. По преданию, после освобождения крепости Александр Невский отведал напиток, приготовленный монахами, и, почувствовав прилив сил, велел поить им воинов и заготавливать траву — так появился копорский чай.

Заготовка была непростой: растение сушили, перетирали, ферментировали и вновь подсушивали в печи. Но аромат и польза напитка стоили труда. Иван-чай пили и для лечения, и просто ради удовольствия — он утолял жажду и придавал бодрость. Главный ритуал, который хотелось бы передать, — это осознанное питье. На Руси не было культуры «выпить стакан воды на бегу». Питие было таинством. Чай из самовара, горячий сбитень из ковша, взвар из глиняного горшка. Это был момент остановки, общения, созерцания.

Кисель: пей горячим

Напиток из свежих и сушеных фруктов и ягод, сиропов, варенья, молока с добавлением крахмала, сахара или меда. Чтобы приготовить идеальный кисель, разведите крахмал в холодной воде, затем тонкой струйкой влейте в кипящий отвар.

Душепарка: почти глинтвейн

Русский слабоалкогольный напиток на основе меда и сока клюквы, приготовленный с добавлением специй и пряностей, разновидность глинтвейна. Родом из Ярославской губернии.

Узвар: просто добавь мед

Напиток, получаемый с помощью длительного нагревания воды или пива с травами, кореньями, фруктами или ягодами. Рецепт выглядит так: фрукты (ягоды, сухофрукты) варятся или иногда заливаются кипятком, затем добавляется и размешивается мед, после чего узвар настаивается.

Сбитень: самый популярный

Старинный славянский напиток, сваренный из меда, пряностей и трав. Рецепт сбитня дан в «Домострое». Можно смело добавлять в него разные ягоды, например, смородину, малину или облепиху, смотря что растет у вас на участке.

Шиповник: витамины

Терпкий, тонизирующий напиток, богатый витаминами, который можно готовить разными способами, например, заваривать в термосе или варить. Для максимальной пользы ягоды заливают водой температурой 70–80 °С, чтобы сохранить витамины, и дают настояться несколько часов. Ягоды можно собрать самому, выбирайте спелые, без подгнивших частей. Сушить их надо на свежем воздухе без попадания солнца.

Черный чай: классика

Отлично согреет и обычный черный чай, если при заваривании добавить в него такие специи, как: имбирь, корица, гвоздика, кардамон, а также лимон или мед.

Иван-чай: для иммунитета

Напиток обладает противовоспалительными, антиоксидантными и мочегонными свойствами, способствует укреплению иммунной системы. Для засушки и заваривания выбирайте цветущие не подгнившие растения, которые еще не дали семян.

Рекордсмены

Самый большой котел глинтвейна объемом 2034,78 литра был изготовлен Алессандро Де Деа и Фабрицио Виджилантеве в Италии в 2016 году. Помимо красного вина и сахара, глинтвейн содержал лимонные корки, гвоздику и корицу.

В 2024 году во время празднования 40-летия ямальского города Муравленко жители установили мировой рекорд — приготовили сбитень объемом более 1116 литров 250 миллилитров.

В 2024 году в парке «Красная Пресня» приготовили самую большую кружку какао. Рекорд был установлен в честь выхода португальско-бразильского сериала «Какао». На глазах посетителей в гигантской кружке было сварено 125,3 литра какао.

