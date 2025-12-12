Хирург объяснил, как ринопластика влияет на возможность забеременеть

Пластический хирург заявил, что риносептопластика помогает обрести долгожданную беременность. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексан.

«Долгие годы некоторые пациентки безуспешно планировали беременность, проходили обследования, и неоднократно делали процедуру ЭКО. А после ринопластики, в период подготовки к очередному ЭКО, выясняется, что беременность наступила самопроизвольно. И вот моя личная, чисто эмпирическая теория, основанная на этих наблюдениях. Я связываю этот феномен не с магией, а с фундаментальным восстановлением одной из базовых функций организма — дыхания», — рассказал хирург.

Он также добавил, что ринопластика избавляет от хронического кислородного голодания — гипоксии.

«Представьте себе женщину, которая годами, а то и десятилетиями, жила с искривленной носовой перегородкой, хроническим ринитом или артрофироваными носовыми раковинами. Ее мозг, ее клетки, ее ткани постоянно, изо дня в день, находились в состоянии лёгкого, но хронического кислородного голодания (гипоксии). Она об этом могла даже не задумываться, привыкнув к вечной заложенности, ночному храпу, утренней усталости», — отметил эксперт.

Алексан объяснил, что гипоксия — мощный стрессовый фактор для всего организма. Она влияет на обмен веществ, на гормональный фон, на работу нервной и эндокринной систем, которые напрямую завязаны на репродуктивную функцию.

«Организм, борясь за выживание и базовое обеспечение кислородом, может переводить «несрочные» программы, к которым иногда относит и фертильность, в фоновый режим. А теперь происходит риносептопластика. Мы не просто создаем эстетически красивый нос. В первую очередь, мы восстанавливаем полноценную аэродинамику дыхательных путей. Воздух начинает свободно и в полном объеме поступать в лёгкие, насыщая кровь кислородом», — высказался главврач.

По мнению хирурга, из-за устранения гипоксии организм восстанавливается после спячки.

«Гипоталамо-гипофизарная система, отвечающая за менструальный цикл и овуляцию, выходит из состояния «спячки», вызванной гипоксией. В-третьих, восстанавливается общий тонус организма. Улучшается сон, снижается уровень кортизола (гормона стресса), повышается энергия», — рассказал он.

Из факторов хирург отметил психологическое освобождение.