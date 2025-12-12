Диетолог рассказал, что категорически запрещено есть и пить натощак

Диетолог Русакова рассказала, что категорически запрещено есть и пить натощак
Завтрак дает энергию человеку на весь день, однако не все продукты одинаково полезны с утра. Некоторые из них могут навредить слизистой желудка и спровоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Какие продукты категорически запрещено есть натощак, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.
По словам диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, утренний рацион питания человека зависит от индивидуальной реакции организма на отдельные продукты и состояния ЖКТ. Однако есть продукты, которые не рекомендованы к употреблению натощак всем людям.
Сладости
Любую выпечку: круассаны, булочки, маффины не стоит есть с утра, то же самое касается конфет, шоколада и сладких батончиков. Все они резко увеличивают выработку инсулина в организме, увеличивая нагрузку на поджелудочную железу. Такой рацион питания в перспективе может нарушить углеводный обмен, — предупредила Русакова.
Овощи и фрукты
Овощи и кислые фрукты, которые не подвергались термической обработке, могут вызвать проблемы с ЖКТ, сообщила диетолог:
Фруктовые кислоты и клетчатка могут оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, двенадцатиперстной кишки, вызывать дискомфорт в животе, раздражать слизистую и нарушать кровообращение. Все это впоследствии приводит к проблемам с перевариванием пищи.
Цитрусовые соки и фреши
Они, как и фрукты, богаты фруктовыми кислотами, которые раздражают слизистую, поэтому противопоказаны натощак, отметила специалист.
Холодные блюда и напитки
Любая холодная пища или напитки вызывают спазм сосудов, снижают защитные функции кишечника, а также нарушают процесс переваривания пищи. Впоследствии у человека нарушается обмен веществ и возрастает риск проблем с ЖКТ, — пояснила врач.
Кофе
Бодрящий напиток может быть опасен с утра для людей с хроническими болезнями желудка, предостерегла Русакова:
Людям с язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритом и повышенной кислотностью желудка не рекомендуется употреблять кофе натощак. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами, потому что кофеин может усугубить хронические недуги.
Однако здоровому человеку чашка кофе с утра не навредит, более того, напиток благоприятно влияет на процессы ЖКТ, заверила диетолог.
Если кофе не вызывает неприятных ощущений, то его можно пить с утра на голодный желудок, потому что он оказывает желчегонное действие и стимулирует мочеиспускание, — добавила врач.
Также в беседе с «ВМ» специалист объяснила, почему веганство подходит не всем людям и как этот тип питания влияет на качество жизни и на процесс похудения.