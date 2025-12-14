Доктор объяснил, чем нельзя запивать горячие блюда

Обильное сочетание горячих блюд с холодными напитками может вызвать спазм сосудов желудка, что нужно учитывать, например, во время новогоднего застолья. Об этом рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Петр Ткаченко.

«‎Стресс для слизистой желудка — это сочетание горячего и холодного, так называемого шампанского со льдом и горячего блюда. Желудок должен хорошо кровоснабжаться. Если переборщить с холодными напитками, то может образоваться спазм сосудов желудка. Из-за этого ухудшится, естественно, работа желудка. Еда начнет плохо перевариваться», — сказал Ткаченко.

Также эксперт отметил, что пищу нужно употреблять не спеша, чтобы избежать переедания.