Эксперт дала несколько действенных советов по борьбе с насморком

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что при появлении насморка не стоит сразу прибегать к медикаментам. В своем Telegram-канале она дала россиянам несколько действенных советов по борьбе с этой проблемой.

© Lenta.ru

Янг посоветовала приобрести увлажнитель воздуха и уточнила, что в квартире влажность должна находиться на уровне 45-60 процентов. Кроме того, она порекомендовала использовать изотонический раствор для промывания носа. А вот подключать сосудосуживающие капли доктор посоветовала только при усилении насморка, уточнив, что их нельзя использовать больше трех-пяти дней.

Также, утверждает врач, важно укреплять иммунитет. Для этого подойдут цинк, витамины D и С, омега-3 жирные кислоты, которые можно получить как из продуктов, так и из добавок при необходимости.

Специалистка также отметила, что справиться с насморком быстрее поможет корректировка рациона: она призвала ограничить количество сахара, трансжиров и выпечки, а также добавить в рацион жирную рыбу, чеснок и теплые супы. Помимо этого, Янг подчеркнула, что побороть воспаление в организме также помогают куркумин и имбирь, которые можно добавлять в чай или готовые блюда.

Ранее диетолог Дана Хендерсон призвала при простуде отказаться от алкоголя. Причиной тому является усиление обезвоживания организма, пояснила она.