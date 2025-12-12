Топ-3 опасных для фигуры и ЖКТ новогодних блюд

Праздничное меню может стать настоящим испытанием для организма. Николай Миллер, нутрициолог и специалист по коррекции пищевого поведения с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» назвал три главные «бомбы замедленного действия» на новогоднем столе и рассказал, как снизить их негативное влияние на организм.

Майонезные салаты

Оливье, селёдка под шубой и другие майонезные блюда — самые калорийные гости на новогоднем столе. В 100 г этих салатов до 400 ккал, а стандартная порция тянет почти на половину дневной нормы. Майонез на 70-80% состоит из жира, в основном насыщенного, и содержит много соли.

«Добавим риск отравления при хранении на столе несколько часов, и праздник может закончиться не шампанским, а визитом к врачу», — предупреждает эксперт.

Но всё можно исправить, добавляет Миллер. Во-первых, замените майонез греческим йогуртом. Так калорий станет в два раза меньше. Во-вторых, храните майонезные салаты только в холодильнике. В-третьих, не переусердствуйте: порция — максимум 150 грамм. А ещё к салату на тарелку добавьте свежие овощи для комфортного пищеварения и дополнительного насыщения клетчаткой.

Жареное мясо

Поджаренная корочка — это не просто ароматная деталь, а источник потенциальных канцерогенов: акриламида и гетероциклических аминов. Калорийность мяса после жарки на масле увеличивается почти на половину, а окисленные жиры могут спровоцировать воспалительные процессы. Жареное для людей с проблемами ЖКТ — это вероятный путь к обострению, предупреждает нутрициолог.

Лучше запекать мясо или готовить его на гриле без масла. А чтобы снизить образование нежелательных веществ до 90%, для маринада выберите лимон и травы. Перед употреблением снимайте кожу с птицы: так вы уменьшите количество жира на треть. И следите за порцией — размером с ладонь вполне достаточно.

Алкоголь и жирные закуски

Алкоголь не только калориен, но и повышает аппетит. В сочетании с жирной пищей — это повышенная нагрузка на печень и поджелудочную.

«Добавьте обезвоживание и раздражение слизистой, и утро 1 января может начаться не с салата, а с приёма лекарств», — отмечает специалист.

Чтобы снизить вредное влияние алкоголя на организм, чередуйте каждый бокал со стаканом воды. Вместо сладких коктейлей выберете сухое вино и никогда не пейте на голодный желудок. А ещё следите за количеством выпитого: для женщин — не больше 1-2 бокала, для мужчин — до трёх. Но самый лучший вариант — отказаться от алкоголя полностью.

«Салат с майонезом, жареное мясо и алкоголь — трио, которое превращает застолье в испытание для печени. Организм просто не справляется с такой нагрузкой, и даже здоровый человек может почувствовать дискомфорт в первые дни нового года», — говорит Миллер.

Чтобы избежать нежелательных последствий, за новогодним столом начните с овощной закуски. Затем переходите к запечённому мясу или рыбе. Следите за порцией салата в тарелке: идеально — не больше 100 грамм. Между блюдами выпивайте по стакану воды, а к десерту переходите минимум через час после основных блюд.