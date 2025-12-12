В чем опасность популярной «полифеноловой» диеты

Регулярное употребление растительных продуктов с высоким содержанием полифенолов способствует снижению воспалительных процессов, улучшению работы эндотелия и стабилизации сосудистой системы, особенно у пожилых людей. Такие диеты являются проверенным методом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен, у такого питания есть и риски.

Эксперт объяснила, что полифенолы содержатся в овощах, листовой зелени, фруктах, ягодах, бобовых, цельнозерновых продуктах, оливковом масле, какао и чае. Эти соединения, включая флавоноиды и антоцианы, обладают антиоксидантными и сосудозащитными свойствами. В долгосрочной перспективе они могут снижать риск атеросклероза, гипертонии и нарушений микроциркуляции, связанных с возрастом.

Однако Юлия Сластен предупредила о возможных рисках, связанных с полифеноловой диетой. Во-первых, положительный эффект достигается только при систематическом соблюдении рациона, а не при разовом употреблении «полезных» продуктов. Во-вторых, избыточное потребление некоторых источников полифенолов, таких как крепкий чай, какао или красное вино, может негативно сказаться на здоровье. Это может привести к повышенной нагрузке на желудочно-кишечный тракт, печень или сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, врач отметила, что людям с хроническими заболеваниями кишечника или почек следует быть особенно внимательными к индивидуальной переносимости клетчатки и растительных экстрактов. Это поможет избежать возможных осложнений и сохранить здоровье.