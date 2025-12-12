Как замороженная салфетка выручит при ожоге

Многоразовые салфетки у большинства читателей уже давно обосновались на кухне. Они отлично подходят для протирания кухонных поверхностей. Но на этом их полезные качества не заканчиваются, и о них рассказывает автор канала «Она знает».

Для начала поговорим об их хранении. Если вы хотите всегда иметь салфетки под рукой, рулон с ними можно хранить не только в верхнем навесном шкафчике, но и в ящике выдвижного шкафа. Для этого аккуратно заправьте край рулона в один из нижних выдвижных ящиков.

Салфетка из таких материалов прекрасно обсушит мясо перед обжаркой. А если во время варки бульона на его поверхности образовалась пенка, просто накройте ее салфеткой и снимите ложкой. Оставшаяся пена полностью останется на салфетке.

Салфетки пригодятся и в быту. Вот, например, капнувший с восковой свечи воск можно легко убрать, используя для этого салфетку и утюг. Просто накройте пятно салфеткой и прогладьте сверху.

Для холодильника такое полотенце тоже полезно. Им можно застелить отделение для овощей. Салфетка впитает лишнюю влагу, продлевая тем самым свежесть продуктов. Еще одна частая проблема — жирная бутылка подсолнечного масла. Просто оберните горлышко сложенной в несколько слоев салфеткой, и капли, стекающие по бутылке, будут оставаться на этом «шарфике».

И, наконец, главный совет на случай неприятности. Во время готовки легко обжечься. Для таких случаев автор канала всегда держит в морозилке одну влажную салфетку. Если потребуется быстрая помощь, она достает ее и оборачивает вокруг пальца, чтобы получился импровизированный охлаждающий компресс.