В чем опасность красной икры

Икра способна навредить здоровью, если съесть ее слишком много. Об опасных свойствах этого продукта рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Безопасной порцией для взрослого человека без проблем со здоровьем считается 20-30 граммов икры или столовая ложка.

«Если оценивать только белки, жиры, углеводы и калорийность, то фактически мы можем смело за обед съесть 100 граммов. Вопрос лишь в том, что этот продукт отличается от обычной красной рыбы», — напомнила врач.

Дело в том, что в икре слишком много соли. С этим надо быть особенно осторожными беременным женщинам. Людям с хроническими заболеваниями икру стоит резко ограничить или исключить совсем. Речь о пациентах с гипертонией, почечной недостаточностью, хронической сердечной недостаточностью, подагрой, мочекаменной и желчнокаменной болезнью, циррозом печени и хроническим панкреатитом.

«Соли очень много, и поэтому это прямо может приводить к повышению артериального давления, задержке жидкости, отекам», — предупредила Дианова.

Кроме того, икра содержит пурины, холестерин, тяжелые металлы, гистамины и консерванты (что может провоцировать аллергическую реакцию).

Чтобы снизить вред продукта, его можно разбавить — хлебом, ломтиками лимона, более пресными продуктами. А вот с алкоголем, жирными сырами и соусами сочетать икру категорически нельзя, отмечает диетолог.

Частое переедание икры может привести к ухудшению здоровья в долгосрочной перспективе: повысить риск атеросклероза, хроническую нагрузку на почки.

