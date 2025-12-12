Почему скачки температуры опасны для здоровья

Зимой погода может очень быстро меняться. Врач рассказал, как пережить это без последствий для здоровья.

В министерстве здравоохранения Кузбасса напоминают, что зимой погода может меняться всего за несколько часов. Колебания температуры становятся стрессом для организма, а также могут усиливать хронические заболевания.

Артем Кервелис, заведующий отделением кардиологии Кемеровской городской клинической больницы № 11, рассказал, как пережить перепады температуры без последствий для здоровья.

– Повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему прежде всего связана с терморегуляцией. Это может вызывать приступы стенокардии и аритмии. Резкие перепады температуры негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе, – объясняет медик.

Так, чтобы минимизировать риски, необходимо избегать переохлаждения, резких перепадов температуры, интенсивных нагрузок на холоде.