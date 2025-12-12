Иммунолог рассказала, кому стоит отказаться от живой елки на Новый год

У некоторых людей может развиться «синдром новогодней ёлки». Аллерголог-иммунолог медицинского центра «UNI Клиник» Елена Нор в беседе с «Чемпионатом» рассказала, что новогоднее дерево может стать причиной аллергической реакции, особенно у детей.

По словам врача, сама по себе свежая ель, выращенная в специальном питомнике, не является сильным аллергеном, если у человека нет реакции на пыльцу или смолы хвойных деревьев. Более экологичным и безопасным вариантом эксперт считает небольшие живые ели в кадках, которые можно выращивать несколько лет.

Однако основную опасность представляют не сами иголки, а сопутствующие факторы.

Украшения. Пыль, годами скапливающаяся на гирляндах и игрушках, при их развешивании поднимается в воздух и может спровоцировать приступ. Долгое пребывание дерева в доме. Ель не стоит держать в квартире до весны. Со временем на ней скапливается домашняя пыль, которую практически невозможно удалить, и концентрация потенциальных аллергенов растёт. Состояние ели. Засохшее дерево, на котором скапливается пыль, также становится более сильным аллергенном.

Особое внимание нужно уделить детям с уже диагностированной аллергией или склонностью к ней. «Если у ребёнка появляются симптомы чихания, зуда, глаза краснеют, даже высыпания на коже, то, к сожалению, можно заподозрить аллергию на ёлку», — предупреждает врач.

Елена Нор не рекомендует ставить живую ёлку в доме, где есть маленькие дети-аллергики первого-второго года жизни. Для создания праздничного настроения в таком случае безопаснее выбрать качественную искусственную ёлку, которую перед установкой нужно тщательно промыть и высушить.