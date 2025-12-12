Названа неожиданная опасность хлебцев

Хлебцы с добавлением сахара и консервантов могут быть опасны для здоровья, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» заведующий кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета Росбиотех Елена Таранова.

«Стоит опасаться лишних добавок в тонких хлебцах, выпекаемых с добавлением сахара, патоки, солода и консервантов, направленных на увеличение сроков годности, — сказала эксперт. — Также важно обращать внимание на сырье, из которого сделан продукт. Например, в кукурузных хлебцах содержится крахмал, который повышает гликемический индекс продукта, а рисовые хлебцы отличаются повышенной калорийностью».

В умеренных количествах, по словам Тарановой, хлебцы полезны за счет свойств исходного сырья: ржаные — содержат пищевые волокна, оказывают благотворное воздействие на желудочно-кишечный тракет, гречневые — содержат много железа, овсяные — способствуют укреплению сосудов, рисовые — адсорбируют токсины, кукурузные — благотворно влияют на зрение.

«Чем короче состав продукта, тем он полезнее. Если мы говорим о здоровом питании, то нужно отказаться от привычки употреблять хлебцы с шоколадной пастой, с вареньем, с джемами, поскольку это все очень калорийно», — заключила Таранова.

Ранее диетолог Дженни Чише предупредила о скрытой опасности мандаринов. По ее словам, чтобы фрукты сохраняли товарный вид, их обрабатывают химикатами, которые в большом количестве могут навредить здоровью.