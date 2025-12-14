Правда ли, что кофе вымывает из организма витамины и минералы

Разбираем распространённый миф о напитке.

© Чемпионат.com

«Споры о том, может ли кофе вымывать витамины и минералы из организма, ведутся не первое десятилетие. Одни считают напиток виновником нехватки питательных веществ, другие — полезным стимулятором», — Алёна Сычевская, специалист по питанию медиаплатформы Food.ru

Правда ли, что кофе вымывает витамины?

Мнение о том, что «кофе вымывает витамины», некорректно и научно не подтверждается. Однако он действительно может влиять на усвоение некоторых веществ в организме. Это связано с полифенолами и дубильными веществами в составе напитка, а также с его лёгким мочегонным эффектом.

Кофе влияет преимущественно на водорастворимые витамины группы B (В2, В6, В9), витамин C и некоторые минералы — кальций, калий, магний и цинк. Кофеин ускоряет их выведение через почки. Это не критично при умеренном потреблении напитка, но важно учитывать, если есть дефицит этих нутриентов.

Полифенолы, содержащиеся в кофе, — это группы биологически активных веществ, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным эффектом. Они могут снижать усвоение некоторых витаминов и минералов из пищи — например, железа и фолиевой кислоты. Поэтому людям с анемией или низким уровнем гемоглобина рекомендуется ограничить употребление кофе — хотя бы на время приёма добавок с железом. Также стоит делать перерыв около 60 минут между кофе и приёмом пищи.

Кроме того, в продукте есть незначительное количество дубильных веществ — танинов. Именно они придают напитку слегка горьковатый вкус и характерную терпкость. В организме эти вещества вступают в химическую реакцию с белками и соединениями витаминов группы В, кальция, цинка и железа, снижая их усвоение. Поэтому витаминно-минеральные комплексы не рекомендуется запивать этим напитком.

При этом кофе положительно влияет на многие процессы в нашем организме. Он улучшает работу мозга, стимулируя внимание и память, повышает настроение и даже может уменьшить боль в мышцах после тренировок.

Как правильно сочетать кофе и приём витаминов?

Чтобы кофе не мешал усвоению полезных веществ, придерживайтесь простых правил:

между кофе и приёмом водорастворимых витаминов (B, C) или минералов (железо, кальций, магний, цинк) желательно выдерживать паузу 40-60 минут;

жирорастворимые витамины (A, D, E, K) можно принимать вместе с пищей и небольшим количеством кофе — это не снижает их усвоение;

кофе лучше пить после еды, а не натощак — это уменьшает риск раздражения слизистой желудка;

во время приёма лекарств (особенно препаратов железа, антидепрессантов, седативных средств и антибиотиков) стоит согласовать употребление кофе с врачом.

Так как кофеин стимулирует нервную систему и ускоряет обмен веществ, повышается потребность организма в витаминах группы B. Поэтому людям, которые пьют много кофе и часто испытывают стресс и недосып, нужно включать в рацион продукты, богатые этими витаминами: цельнозерновые, субпродукты, бобовые, орехи и зелень.

В настоящее время отсутствуют научные данные, подтверждающие резко негативное влияние кофе на уровень витаминов в организме. Поэтому, если вы привыкли начинать день с чашечки этого напитка и любите его, не отказывайте себе в удовольствии. В умеренных количествах он безопасен и даже полезен. Главное — соблюдать баланс и не забывать о разнообразном питании.